Für mehr Diversität: Quellcode für Microsoft-Emojis nun öffentlich zugänglich

"Wenn die ganze Welt eine digitale Bühne ist, sind Emojis die Schauspieler des 21. Jahrhunderts", schreibt Microsofts Design-Chef Jon Friedman in einem Statement auf Medium. Seit dem zehnten August ist der Quellcode für 1.538 - und damit fast alle - Microsoft Emojis auf GitHub und Figma öffentlich zugänglich. So sollen die Emojis noch weitaus diverser werden als bisher.

Today, I’m excited to announce that we have officially open-sourced our #FluentEmoji on @Figma and @Github-which infinitely empowers expression. We can’t wait to continue designing in the open with you all! Read all about it (and access the files) here ➡️ https://t.co/7L7JBbcLtw