"Preise könnten weiter steigen"

€uro am Sonntag: Herr Carstensen, das IW Köln hält in den sieben größten deutschen Städten Corona-bedingt Preiseinbrüche bei Büroimmobilien von bis zu 35 Prozent allein 2020 für möglich. Sie dagegen gehen von stabilen Preisen aus. Wie das?

Sven Carstensen: Wir sehen verschiedene Faktoren. Es gibt nicht nur Firmen, die verkleinern wollen oder müssen, sondern auch solche, die mehr Büroflächen brauchen. Zudem wurden in den vergangenen Jahren viel zu wenig neue Flächen gebaut. Wir kommen also aus einer Flächenknappheit. Wenn dann jetzt einzelne Branchen weniger Flächen brauchen, wird erst mal die Knappheit geringer und es ­stehen nicht gleich viele Bürohäuser leer.

Also bleiben Büros, in die zum Beispiel ­Offene Immobilienfonds stark investiert sind, eine eher sichere Geldanlage?

Wenn wir 2021 aus der Rezession wieder herauskommen, ja. Sollte Deutschland ­besonders gut durch die Krise kommen, könnte es noch mehr als ohnehin schon als sicherer Hafen gelten. Die Folge könnten sogar weiter steigende Preise sein.

Und wenn die Krise länger dauert, weil die Pandemie auch Mitte 2021 noch da ist?

Dann kann es auch nach unserer Einschätzung zu Preisrückgängen selbst bei Top- Büros kommen. Die müssen aber nicht gleich 20 oder 35 Prozent betragen. Der Grund: Viele Projekte wurden geschoben. Es kommen also weniger Flächen dazu.

Wie wirkt sich der Trend zu mehr Home­office auf den Büroflächenbedarf aus?

Da sind wir skeptisch. Viele Beschäftigte haben zu Hause gar nicht genug Platz. Wir glauben nicht, dass sie bereit sind, mehr Wohnfläche anzumieten, damit ihr Arbeitgeber Bürofläche sparen kann. Wenn die Firmen dann aber in der Nähe ihrer Mitarbeiter Flächen anmieten müssten, rechnet sich das nicht mehr. Das könnte den Hype ums Homeoffice rasch ausbremsen.

