DAX23.732 -0,3%ESt505.368 +0,1%Top 10 Crypto15,78 -0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.132 +0,9%Euro1,1759 ±-0,0%Öl66,88 +1,0%Gold3.645 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Asiens Börsen uneins -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- Microsoft, DEUTZ, BMW, Brenntag, Fresenius im Fokus
Top News
Nach Kurssprung von über 100 Prozent: So rechtfertigt eine Analystin ihr Kaufrating für die Palantir-Aktie Nach Kurssprung von über 100 Prozent: So rechtfertigt eine Analystin ihr Kaufrating für die Palantir-Aktie
Interactive Brokers Group: Aufnahme in den S&P 500 stärkt Marktstellung Interactive Brokers Group: Aufnahme in den S&P 500 stärkt Marktstellung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Freundliche Stimmung

Warum die Ölpreise am Dienstag zulegen

09.09.25 10:16 Uhr
Darum geht es für die Ölpreise am Dienstag aufwärts | finanzen.net

Die Ölpreise haben am Dienstag an die Gewinne vom Wochenauftakt angeknüpft.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete 66,70 US-Dollar. Das waren 70 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Oktober stieg um 67 Cent auf 62,93 Dollar.

Gestützt wurden die Ölpreise durch eine allgemein etwas freundlichere Stimmung an den Finanzmärkten, nachdem sich zuletzt die Spekulation auf sinkende Zinsen in den USA verstärkt hatte. Nach Einschätzung von Rohstoffexperten des Handelshauses Trafigura Group aus Singapur hätten zudem niedrige Lagerbestände zur jüngsten Stabilität der Ölpreise beigetragen.

Damit konnte ein angekündigter, moderater Anstieg der Fördermenge durch Staaten der Opec+ die Notierungen weiterhin nicht belasten. Am Wochenende hatten Saudi-Arabien, Russland und sechs weitere Länder eine Erhöhung ihrer Tagesproduktion um insgesamt 137.000 Barrel pro Tag ab Oktober beschlossen.

/jkr/jsl/mis

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: sacura / Shutterstock.com, gopixa / Shutterstock.com