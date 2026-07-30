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Gold, Öl & Co.

Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag

Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,236.10 USD 17.39 USD 0.54 %
News
Baumwolle
0.81 USD 0.00 USD 0.17 %
News
Bleipreis
1,845.85 USD 18.00 USD 0.98 %
News
Dieselpreis Benzin
2.18 EUR -0.03 EUR -1.18 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
106.90 EUR -1.60 EUR -1.47 %
News
Erdgaspreis - TTF
55.00 EUR -2.66 EUR -4.61 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.68 USD -0.01 USD -0.22 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,189.81 USD 112.14 USD 2.75 %
News
Haferpreis
3.19 USD 0.06 USD 2 %
News
Heizölpreis
99.86 USD 0.26 USD 0.27 %
News
Holzpreis
586.50 USD -14.50 USD -2.41 %
News
Kaffeepreis
3.26 USD 0.01 USD 0.43 %
News
Kakaopreis
4,461.00 GBP 100.00 GBP 2.29 %
News
Kohlepreis
116.50 USD -1.40 USD -1.19 %
News
Kupferpreis
14,190.00 USD 245.15 USD 1.76 %
News
Lebendrindpreis
2.32 USD 0.01 USD 0.37 %
News
Mageres Schwein Preis
0.98 USD 0.00 USD 0.33 %
News
Maispreis
4.36 USD -0.06 USD -1.41 %
News
Mastrindpreis
3.51 USD 0.03 USD 0.97 %
News
Milchpreis
16.93 USD 1.30 USD 8.32 %
News
Naphthapreis (European)
683.23 USD -49.32 USD -6.73 %
News
Nickelpreis
17,124.00 USD 349.00 USD 2.08 %
News
Ölpreis (Brent)
80.15 USD 0.79 USD 1 %
News
Ölpreis (WTI)
75.95 USD 0.18 USD 0.24 %
News
Orangensaftpreis
1.58 USD -0.02 USD -1.25 %
News
Palladiumpreis
1,385.00 USD 26.00 USD 1.91 %
News
Palmölpreis
4,560.00 MYR 85.00 MYR 1.9 %
News
Platinpreis
1,770.50 USD 19.50 USD 1.11 %
News
Rapspreis
518.75 EUR -5.75 EUR -1.1 %
News
Reispreis
13.87 USD -0.10 USD -0.68 %
News
Silberpreis
61.99 USD 2.45 USD 4.11 %
News
Sojabohnenmehlpreis
308.10 USD -2.50 USD -0.8 %
News
Sojabohnenölpreis
0.68 USD 0.00 USD -0.12 %
News
Sojabohnenpreis
11.49 USD -0.06 USD -0.52 %
News
Super Benzin
2.11 EUR -0.02 EUR -0.99 %
News
Weizenpreis
221.25 EUR -6.50 EUR -2.85 %
News
Zinkpreis
3,728.85 USD -21.50 USD -0.57 %
News
Zinnpreis
55,688.50 USD 512.50 USD 0.93 %
News
Zuckerpreis
0.15 USD 0.00 USD 0.47 %
News

Der Goldpreis ist am Mittag geklettert. Um 13:13 Uhr legte der Goldpreis um 2,05 Prozent auf 4.161,21 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 4.077,67 US-Dollar gehandelt worden war.

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Nach 59,54 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Mittwochmittag um 2,86 Prozent auf 61,24 US-Dollar gestiegen.

Daneben wertet der Platinpreis um 13:13 Uhr auf. Es geht 0,37 Prozent auf 1.757,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.751,00 US-Dollar stand.

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 1,07 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 13:13 Uhr auf 1.373,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.359,00 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 80,58 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,54 Prozent im Vergleich zum Vortag (79,36 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (75,77 US-Dollar) geht es um 0,51 Prozent auf 76,16 US-Dollar nach oben.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Kaffeepreis um 1,50 Prozent auf 3,29 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3,24 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Kakaopreis bei 4.540,00 Britische Pfund gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vortag (4.361,00 Britische Pfund).

Daneben sinkt der Maispreis um -1,13 Prozent auf 4,37 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,42 US-Dollar.

Daneben sinkt der Sojabohnenmehlpreis um -0,80 Prozent auf 308,10 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 310,60 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,86 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Nach 2,68 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Mittwochmittag um 0,63 Prozent auf 2,70 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verstärkt sich der Heizölpreis um 0,80 Prozent auf 100,39 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 99,59 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alistair Scott / Shutterstock.com