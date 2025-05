Goldpreis nach Trump-China-Deal unter Druck - Experten erwarten baldige Stabilisierung

13.05.25 15:07 Uhr Werbemitteilung unseres Partners

finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Der Goldpreis ist zu Wochenbeginn deutlich gefallen - nach der Einigung zwischen den USA und China auf eine temporäre Zollsenkung gaben klassische Sicherheitsanlagen wie Gold spürbar nach. Am Montagmorgen fiel der Preis für eine Feinunze auf 3.233 US-Dollar - rund 91 Dollar weniger als am Freitag. In Euro gerechnet sank der Goldpreis auf etwa 2.904 Euro.

Wer­bung

Trotz des Rückgangs bleiben Experten gelassen: Robert Rennie, Rohstoffanalyst bei der Westpac Banking Corporation, erwartet bei Kursen um 3.200 US-Dollar wieder verstärktes Kaufinteresse. Zuletzt hatte Gold Mitte April ein Rekordhoch bei 3.500 Dollar erreicht - angetrieben durch Sorgen rund um US-Zölle. Auch wenn kurzfristige Entspannung die Preise drückt, bleiben geopolitische Risiken und die anhaltende Zentralbanknachfrage unterstützende Faktoren für den langfristigen Aufwärtstrend.



Physisches Gold für Ihr Portfolio Sichern Sie Ihr Vermögen mit Gold von philoro ab. Entdecken Sie hochwertige Goldbarren, Münzen und viele weitere wertbeständige Investments.

Jetzt investieren



Bildquellen: philoro