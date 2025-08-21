Goldpreis: philoro-Chef Brenner sieht Rekordpotenzial bei 4.800 Dollar

Werbemitteilung unseres Partners finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Der Goldpreis notiert aktuell bei rund 3.340 US-Dollar (2.860 Euro) je Feinunze - doch das sei erst der Anfang, sagt Rudolf Brenner, Geschäftsführer des Edelmetall-Handelshauses philoro. "Die zweite Halbzeit für Gold hat erst begonnen", so der Edelmetall-Experte im Gespräch mit krone.tv.

Brenner traut dem Goldpreis in den kommenden Monaten einen Anstieg auf bis zu 4.800 Dollar (4.107 Euro) je Feinunze zu. Getrieben werde der Markt vor allem von Inflation, geopolitischen Krisen und der Aussicht auf sinkende Zinsen durch die US-Notenbank. Fielen die Zinsen, gewinne Gold als zinslose, aber krisenfeste Anlageform massiv an Attraktivität.

Bei philoro entfallen schon heute rund 90 Prozent des Geschäfts auf Gold. Silber, so Brenner, sei hingegen vor allem in den USA beliebt - getrieben von einer starken industriellen Nachfrage bei gleichzeitigem Angebotsdefizit.

Mit Blick auf die Zukunft verweist Brenner auch auf das philoro-Goldwerk in Korneuburg, wo bis zu 120 Tonnen Gold und 140 Tonnen Silber pro Jahr verarbeitet werden können: "Derzeit produzieren wir weniger, aber genug für die internationalen Zertifizierungen. In den nächsten Jahren wird das Geschäft hochprofitabel sein."

