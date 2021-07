Goldpreis: 1.800-Dollar-Marke zurückerobert

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Ein nachhaltiger Sprung über die Marke von 1.800 Dollar dürfte im Vorfeld der für Mittwochabend anberaumten Bekanntgabe des Fed-Protokolls aber relativ schwierig werden. Da bei der jüngsten Fed-Sitzung "falkenhafte" Töne dominiert haben, erwarten die Marktakteure nun mit Spannung weitere Details zur Stimmung unter den US-Notenbankern. Neue Impulse könnten am Nachmittag generiert werden, wenn in den USA diverse Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht werden. Sie genießen unter Investoren einen guten Ruf als konjunkturelle Frühindikatoren. Sollte sich die US-Wirtschaft in den kommenden Wochen robuster als erwartet entwickeln, dürfte dies den Goldpreis eher bremsen, schließlich könnten dann neue Zinsängste aufkommen.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) gegenüber Freitag um 19,30 auf 1.802,60 Dollar pro Feinunze.

Ölpreis profitiert von OPEC-Streit

Nach dem Abbruch der Verhandlungen über die künftige Förderpolitik der OPEC-Staaten, tendierte der Ölpreis weiter nach oben. Weil Abu Dhabi auf einer Anpassung der individuellen Förderquoten beharrte und vor allem Saudi-Arabien gegen diese Maßnahme war, könnten nun die bisherigen Förderkürzungen auch im August gültig bleiben. Aufgrund der starken Nachfrage droht den Ölmärkten damit nach Ansicht diverser Analysten eine Unterversorgung. Wegen des gestrigen US-Feiertag wird das American Petroleum Institute seinen Wochenbericht über die gelagerten Ölmengen nicht wie gewohnt am Dienstagabend, sondern einen Tag später veröffentlichen.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future (gegenüber Freitag) um 1,58 auf 76,74 Dollar, während sein Pendant auf Brent (gegenüber Montag) um 0,37 auf 77,53 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: tankist276 / Shutterstock.com, TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com