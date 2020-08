Goldpreis: Auf Tuchfühlung mit Marke von 2.000 Dollar

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Weil der Corona-Virus weltweit auf dem Vormarsch ist, droht den nationalen Volkswirtschaften eine lange Durststrecke. Das heißt: Stützungsmaßnahmen der Notenbanken und Regierungen dürften weiterhin die Attraktivität von Gold erhöhen. Neel Kashkari, der Fed-Präsident von Minneapolis, hat sogar einen harten Lockdown von vier bis sechs Wochen vorgeschlagen, um die Pandemie einzudämmen. In den kommenden Tagen dürften die Akteure an den Goldmärkten die Flut von US-Arbeitsmarktdaten mit Spannung erwarten. Los geht`s am morgigen Mittwoch mit dem ADP-Monatsbericht.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 8.05 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 7,40 auf 1.993,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: API-Update in der Pipeline

Dank besser als erwarteter Einkaufsmanagerindizes startete der fossile Energieträger positiv in die neue Handelswoche. Der Aufwärtsdrang wurde allerdings durch negative Meldungen von der "Corona-Front" stark gebremst. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte nun der für heute anberaumte Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist. Sollte es hier zu überraschenden Entwicklungen kommen, dürfte dies die Tendenz für den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen. Zur Erinnerung: Vor einer Woche meldete die Organisation einen unerwarteten Rückgang der Lagerreserven um 6,8 Millionen Barrel.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 8.05 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,37 auf 40,64 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,42 auf 43,73 Dollar zurückfiel.







