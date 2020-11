Goldpreis: Dollarstärke sorgt für Gegenwind

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Biontech und Pfizer schürten die Hoffnung, dass ihr neuer Covid-19-Impfstoff bereits im Dezember zum Einsatz kommen könnte. Dies dürfte allerdings nichts daran ändern, dass die Wintermonate mit Blick auf die wirtschaftlichen Corona-Restriktionen relativ hart werden dürften. Weil der Dollarindex, der die US-Währung mit sechs anderen wichtigen Währungen vergleicht, leicht nach oben tendiert, bremst dies das Interesse der Anleger an einem Goldinvestment. Am Nachmittag dürften jenseits des Atlantiks zwei Konjunkturtermine für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen: die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sowie der Konjunkturausblick der Philadelphia Fed (beide 14.30 Uhr).Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 13,60 auf 1.860,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Rückwärtsgang eingelegt

Der am Mittwochnachmittag veröffentlichte Wochenbericht der US-Energiebehörde EIA verpuffte an den Ölmärkten ohne Wirkung. Obwohl das Lagerplus bei Rohöl mit plus 770.000 Barrel geringer als erwartet ausgefallen war und die gelagerten Destillatemengen (Heizöl & Diesel) mit minus 5,2 Millionen Barrel stärker als prognostiziert zurückfielen, rutschte der Ölpreis im frühen Donnerstaghandel in tiefere Regionen ab. Der weltweite Trend, mit Corona-Maßnahmen die Ausbreitung des Virus einzudämmen, führt zu wachsenden Nachfragesorgen.Nur ein Beispiel: In New York sind ab heute Schulen wieder geschlossen.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,28 auf 41,54 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,19 auf 44,15 Dollar zurückfiel.







Bildquellen: Peeradach Rattanakoses / Shutterstock.com, ded pixto / Shutterstock.com