Goldpreis: Dollarstärke sorgt für negativen Wochenstart

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Bei einem Wohnungsbrand im Nordwesten des Landes starben zehn Menschen, weil Fluchtwege versperrt und Rettungskräfte lockdown-bedingt stark behindert wurden. Dies sei der Auslöser für die massiven Proteste gewesen. Für ein hohes Maß an Aufmerksamkeit dürfte nun der für den Abend anberaumte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC sorgen, der wegen des US-Feiertags (Thanksgiving) von Freitag auf Montag verschoben wurde. Man darf nämlich gespannt sein, ob große Terminspekulanten (Non-Commercials) erneut optimistischer geworden sind. In den vergangenen beiden Wochen haben sie via Gold -Futures verstärkt auf einen steigenden Goldpreis gewettet.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 2,60 auf 1.751,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Dickes Minus zum Wochenstart

Zum Wochenauftakt markierten die beiden Ölsorten WTI und Brent ein neues Jahrestief. Die landesweiten Proteste in China - auch in der Hauptstadt Peking - haben die Perspektiven der Ölnachfrage stark eingetrübt und an den Ölmärkten zu erheblichem Verkaufsdruck geführt. Mit dem Thanksgiving-Wochenende endet in den USA zudem die Hauptreisezeit, was insbesondere die Benzinnachfrage sinken lassen dürfte. Für ein hohes Maß an Unsicherheit sorgen nun zwei Events: das für den 4. Dezember anberaumte OPEC-Treffen sowie die geplanten Sanktionen gegen russisches Rohöl, die ab dem 5. Dezember greifen sollen.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,97 auf 74,31 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 2,14 auf 81,57 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com, Juri / Shutterstock.com