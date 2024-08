Goldpreis: Erneutes Kaufinteresse nach Gewinnmitnahmen

Goldpreis und Ölpreis

Obwohl die gestrigen Daten zur US-Inflation niedriger als erwartet ausgefallen waren, ging es mit dem Goldpreis temporär in etwas niedrigere Regionen.

von Jörg Bernhard



So rutschte zum Beispiel die Kerninflation im Juli mit 3,2 Prozent auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren ab. Eine Zinssenkung am 18. September gilt somit als ausgemachte Sache, schließlich zeigt das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 63,5 Prozent an, dass wir eine Reduktion um 25 Basispunkte sehen werden. Die verbleibenden 36,5 Prozent deuten auf einen Zinsschritt um 50 Basispunkte hin. Am Nachmittag dürften sich die Marktakteure für diverse US-Konjunkturindikatoren stark interessieren. Neben den Einzelhandelsumsätzen, den Im- und Exportpreisen sowie dem Konjunkturausblick der Philadelphia Fed werden auch die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich diese von 233.000 auf 235.000 leicht erhöht haben.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 11,50 auf 2.491,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Stabile Tendenz

Weil am gestrigen Mittwoch die US-Energiebehörde EIA bei Rohöl ein unerwartetes Lagerplus von 1,36 Millionen Barrel verkündet hat, gab es beim fossilen Energieträger zunächst einen leichten Rücksetzer zu beobachten, der mittlerweile aber wieder kompensiert wurde. Am frühen Morgen meldete Japan für Q2 mit 3,1 Prozent p.a. ein stärker als erwartetes BIP-Wachstum, schließlich hatten Analysten ein Plus von lediglich 2,1 Prozent erwartet. Nach wie vor drücken Nachfragesorgen auf die Stimmung, während anhaltende Befürchtungen eines iranischen Angriffs auf Israel einen signifikanten Einbruch der Ölpreise verhindern.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit leicht erholten Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,15 auf 77,13 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,11 auf 79,87 Dollar anzog.





