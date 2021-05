Goldpreis: Hochspannung vor Fed-Protokoll

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am Vormittag erfahren die Akteure an den Finanzmärkten, wie sich die endgültigen Zahlen zur April-Teuerungsrate in der Eurozone im April entwickelt haben. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich gegenüber dem Vormonat eine Beschleunigung von 1,3 auf 1,6 Prozent p.a. eingestellt haben. Um einiges aufmerksamer dürften die Investoren aber die für 20.00 Uhr anberaumte Bekanntgabe des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung verfolgt werden. Statements zum Thema US-Inflation könnten dann für entsprechende Kursbewegungen beim Dollar, bei den US- Renditen und damit auch beim Goldpreis verursachen.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 0,20 auf 1.867,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Rückwärtsgang eingelegt

Fortschritte bei den Gesprächen zwischen dem Iran und den USA über das Nuklearprogramm des Mullah-Regimes haben dem fossilen Energieträger einen Dämpfer verpasst. Sollte iranisches Öl im großen Stil an die Weltmärkte zurückkehren, könnte dies den Ölpreis spürbar belasten. Der am Dienstagabend veröffentlichte Wochenbericht des American Petroleum Institute wies ein Lagerplus in Höhe von 620.000 Barrel und fiel damit niedriger als erwartet aus. Mit Spannung wird nun das Update der US-Energiebehörde EIA erwartet. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die gelagerte Ölmenge um 1,62 Millionen Barrel erhöht haben.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,74 auf 64,75 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,75 auf 67,96 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Netfalls - Remy Musser / Shutterstock.com, Kotomiti Okuma / Shutterstock.com