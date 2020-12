Goldpreis: Hochspannung vor Fed-Zinsentscheidung

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Die staatlichen US-Hilfen zur Linderung der negativen Auswirkungen der Pandemie lassen weiter auf sich warten. Man darf daher gespannt sein, wie US-Notenbankchef Jerome Powell den aktuellen Streit zwischen Demokraten und Republikanern bewertet und welche geldpolitischen Maßnahmen möglicherweise angekündigt werden. Davor könnten aber auch wichtige US-Konjunkturindikatoren wie zum Beispiel die US-Einzelhandelsumsätze im November (14.30 Uhr) oder der Markit-Einkaufsmanagerindex (15.45 Uhr) neue Impulse liefern. Sollte sich die US-Wirtschaft stärker (schwächer) als erwartet entwickeln, könnte dies den Goldpreis negativ (positiv) beeinflussen.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 5,50 auf 1.860,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Warten EIA-Wochenbericht

An den Ölmärkten dominieren trotz der leichten technischen Korrektur die Optimisten das Marktgeschehen. Dank der begonnenen Impfaktionen in Großbritannien, Kanada und in den USA wetten die Marktakteure auf ein baldiges Ende der Pandemie und somit auf eine starke Ölnachfrage. Am Nachmittag wird die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die gelagerten Ölreserven um 3,5 Millionen Barrel reduziert haben. Am Dienstagabend meldete das American Petroleum Institute indes einen Anstieg um fast zwei Millionen Barrel, der die positive Stimmung leicht trübte.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit leicht nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,17 auf 47,45 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,20 auf 50,56 Dollar zurückfiel.







Bildquellen: elen_studio / Shutterstock.com, TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com