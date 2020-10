Goldpreis: Kampf um 1.900-Dollar-Marke

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Neben dem Challengerbericht über Stellenstreichungen (13.30 Uhr) stehen auch die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) zur Bekanntgabe an. Außerdem sollen diverse Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht werden. Sollten sie schwächer (stärker) als erwartet ausfallen, dürfte dies den Dollar belasten (stimulieren) und dem Goldpreis in höhere (tiefere) Regionen verhelfen. Und auch die für den Abend angekündigte Rede von US-Notenbanker John Williams (New York Fed) dürfte mit großem Interesse verfolgt werden, schließlich gelten die Notenbanken weiterhin als Garanten für billiges Geld und billionenschwere Konjunkturhilfen.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 4,20 auf 1.899,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Atempause nach Rebound

Am gestrigen Mittwoch führte der Wochenbericht der US-Energiebehörde Energy Information Administration zu einer Erholung des Ölpreises, weil sich sowohl die gelagerten Ölmengen (minus 1,98 Millionen Barrel) als auch die Destillate-Reserven (minus 3,18 Millionen Barrel) stärker als erwartet reduziert haben. Außerdem hoffen die Akteure an den Ölmärkten auf ein von den Demokraten initiiertes Maßnahmenpaket im Volumen von 2,2 Billionen Dollar. Mit Blick auf die Perspektiven der Ölnachfrage zeigt die anhaltend hohe Zahl von Neuinfektionen in Europa und Amerika allerdings weiterhin eine starke Verunsicherung auf.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,05 auf 40,27 Dollar, während sein Pendant auf Brent lediglich um 0,07 auf 42,37 Dollar anzog.







Bildquellen: Kotomiti Okuma / Shutterstock.com, ded pixto / Shutterstock.com