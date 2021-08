Goldpreis: Kampf um Marke von 1.800 Dollar

Am gestrigen Donnerstag meldeten sich drei US-Notenbanken-Präsidenten mit relativ "falkenhaften" Kommentaren zu Wort und äußerten sich zudem in Interviews weniger besorgt über den Einfluss der Delta-Variante auf die US-Wirtschaft. Der Bombenanschlag am Flughafen Kabul, bei dem mindestens 60 Todesopfer zu beklagen waren - darunter auch 12 US-Soldaten - sorgte für eine zusätzliche Flucht in den sicheren Hafen Gold . Dieser befindet sich nun im Kampf mit der Marke von 1.800 Dollar. Geholfen hat dem gelben Edelmetall aber auch, dass der Aufwärtsdrang des Dollars und der zehnjährigen US- Renditen ins Stocken geraten sind.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 6,30 auf 1.801,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Vor dem Wochenende im Plus

Im frühen Freitagshandel weist der Ölpreis leicht positive Vorzeichen auf. Wegen drohender Hurrikangefahr wurden im Golf von Mexiko vorsorglich über 100 Bohrplattformen evakuiert. Aufgrund der zu erwartenden Förderausfälle tendierte der fossile Energieträger deshalb in deutlich höhere Regionen. Gegen 19.00 Uhr wird die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten kommunizieren. Falls es hier zu Überraschungen kommen sollte, dürfte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,66 auf 68,08 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,66 auf 70,84 Dollar anzog.





