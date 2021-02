Goldpreis: Marke von 1.800 Dollar eindrucksvoll zurückerobert

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bergauf ging es indes mit der Risikoaversität, was an der schwachen Tendenz der Aktienmärkte und Kryptowährungen abzulesen war. Innerhalb eines Portfolios wird dem gelben Edelmetall die Fähigkeit attestiert, dessen Gesamtrisiko zu reduzieren. Beim weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares waren dennoch weitere Kapitalabflüsse zu beobachten. Gegenüber Freitag hat sich dessen gehaltene Goldmenge von 1.127,64 auf 1.115,40 Tonnen kräftig ermäßigt. Zur Erinnerung: Ein Lagerzuwachs war letztmals am 3. Februar registriert worden. Am Nachmittag dürften sich die Akteure an den Goldmärkten für den Rechenschaftsbericht von Fed-Chef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats stark interessieren.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 8.15 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 0,70 auf 1.809,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Höchster Stand seit 13 Monaten

Analysten von Goldman Sachs haben ihre Ölpreisprognosen für das zweite Quartal um zehn auf 70 Dollar angehoben und ihr Kursziel für Q3 von 65 auf 75 Dollar nach oben revidiert. Rückenwind erhielt der fossile Energieträger aber auch durch Berichte, dass das Wiederhochfahren der US-Schieferölförderung zwei Wochen dauern könnte. Da die Impfprogramme in vielen Ländern vielversprechend verlaufen (Ausnahme: Deutschland), rechnen die Akteure an den Ölmärkten mit einem baldigen Anspringen der Ölnachfrage. Nach US-Börsenschluss steht dann noch der Wochenbericht des American Petroleum Institute zur Bekanntgabe an. Dessen Aussagekraft ist aufgrund der kältebedingten Förderausfälle allerdings mit Vorsicht zu genießen.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 8.15 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,72 auf 62,42 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,80 auf 65,16 Dollar anzog.





