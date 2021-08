Goldpreis: Wichtige US-Konjunkturindikatoren ante portas

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Um 14.15 Uhr steht zum Beispiel der ADP-Monatsbericht zur Bekanntgabe an. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll es bei der Zahl neu geschaffener Stellen gegenüber dem Vormonat ein marginales Plus von 692.000 auf 695.000 gegeben haben. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürften aber auch diverse Einkaufsmanagerindizes sorgen. Sie genießen in der Finanzwelt als konjunkturelle Frühindikatoren hohes Ansehen. Im Falle einer positiven Überraschung dürften erneute Zinssorgen aufkommen. Obwohl an positive Realzinsen (inflationsbereinigte Renditen ) derzeit nicht zu denken ist, nennen Investoren steigende Zinsen regelmäßig als Verkaufsargument auf den Goldpreis.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 2,20 auf 1.816,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Nachfragesorgen wegen Corona

Der fossile Energieträger weist den dritten Tag in Folge negative Vorzeichen aus. Weil in China und den USA, den beiden weltgrößten Ölkonsumentenländern, die Delta-Variante des Corona-Virus weiter auf dem Vormarsch ist und im Reich der Mitte bereits zu massiven Restriktionen geführt hat, tendiert der Ölpreis in niedrigere Regionen. Der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute wies zwar ein Lagerminus in Höhe von 879.000 Barrel aus, dieses fiel aber geringer als erwartet aus. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten war mit einem Rückgang um 2,9 Millionen Barrel gerechnet worden.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit leicht nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,17 auf 70,39 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,02 auf 72,38 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock, Kotomiti Okuma / Shutterstock.com