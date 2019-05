Silber an Deutschland: Diese Länder horten Unmengen an Gold

Rohstoffe in diesem Artikel Goldpreis 1.270,60

-1,34% Charts

News

Für Notenbanken stellt Gold einen wichtigen Bestandteil der offiziellen Währungsreserven dar. Denn vor allem in Krisenzeiten oder bei Schwankungen des US-Dollars erweist sich das Edelmetall als optimales Absicherungsinstrument. Aus diesem Grund setzen viele Länder auf nationale Reserven des beliebten Rohstoffes, um für unsichere Zeiten gewappnet zu sein. In welchen 15 Ländern sich die größten Goldreserven befinden, erfahren Sie in unserem Ranking.

Redaktion finanzen.net



Platz 16: Das Ranking Wo lagert das meiste Gold? In diesem Ranking erfahren Sie, in welchen 15 Ländern sich die größten Goldreserven der Welt befinden. Dem Ranking liegen Daten zugrunde, die von der Lobby-Organisation der Goldminenindustrie "World Gold Council" zusammengetragen wurden. Im Folgenden werden nur Länder berücksichtigt, Goldreserven durch Institutionen wie die EZB oder das IMF sind im Ranking ausgeschlossen. Stand ist der 2. Mai 2019. Quelle: World Gold Council, Bild: Sebastian Duda / Shutterstock.com

Bildquellen: aslysun / Shutterstock.com, Timur Vildanov / Shutterstock.com