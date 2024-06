Ölpreise geben wieder nach - Chinas Industrieproduktion enttäuscht

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben nach dem Anstieg in der Vorwoche wieder etwas nachgegeben. Am Montag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 82,23 US-Dollar. Das waren 39 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juli fiel um 36 Cent auf 78,09 Dollar.

Händler verwiesen als Belastung für die Ölpreise auf durchwachsene Konjunkturdaten aus dem wichtigen Verbrauchsland China. Dort hatte sich das industrielle Wachstum im Mai im Jahresvergleich deutlicher verlangsamt als erwartet. Die Einzelhandelsumsätze hingegen stiegen stärker als gedacht./la/stk