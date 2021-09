Gold fällt auf den niedrigsten Stand seit Mitte August

Folgen FACEBOOK

Der Goldpreis ist am Donnerstag stark unter Druck geraten. Am Nachmittag sank der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London auf 1753 US-Dollar. Dies ist der niedrigste Stand seit Mitte August.