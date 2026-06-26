Rohstoffpreise am Sonntagabend

Commodities aktuell

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.080,83 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.080,83 US-Dollar).

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Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 58,80 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 58,80 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Platinpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Platinpreis bei 1.624,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.624,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Palladiumpreis bei 1.207,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.207,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net