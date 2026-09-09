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Rohstoffe unter der Lupe

So bewegen sich Gold & Co. heute

So bewegen sich Gold & Co. heute

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,319.00 USD 11.50 USD 0.35 %
News
Baumwolle
0.84 USD 0.01 USD 1.32 %
News
Bleipreis
1,858.35 USD -16.50 USD -0.88 %
News
Dieselpreis Benzin
2.34 EUR 0.01 EUR 0.43 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
132.58 EUR 2.13 EUR 1.63 %
News
Erdgaspreis - TTF
80.20 EUR 3.28 EUR 4.26 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.80 USD -0.11 USD -3.84 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,399.00 USD 43.35 USD 1 %
News
Haferpreis
3.46 USD -0.04 USD -1.14 %
News
Heizölpreis
127.07 USD 6.34 USD 5.25 %
News
Holzpreis
576.50 USD 5.50 USD 0.96 %
News
Kaffeepreis
3.19 USD 0.01 USD 0.24 %
News
Kakaopreis
4,122.00 GBP -20.00 GBP -0.48 %
News
Kohlepreis
139.75 USD 1.00 USD 0.72 %
News
Kupferpreis
14,736.65 USD 197.00 USD 1.35 %
News
Lebendrindpreis
2.16 USD -0.02 USD -0.69 %
News
Mageres Schwein Preis
0.83 USD -0.01 USD -1.42 %
News
Maispreis
5.08 USD -0.03 USD -0.59 %
News
Mastrindpreis
3.30 USD 0.01 USD 0.24 %
News
Milchpreis
16.17 USD 0.06 USD 0.37 %
News
Naphthapreis (European)
825.15 USD 15.27 USD 1.89 %
News
Nickelpreis
16,665.00 USD 74.00 USD 0.45 %
News
Ölpreis (Brent)
101.53 USD 3.61 USD 3.69 %
News
Ölpreis (WTI)
96.42 USD 3.39 USD 3.64 %
News
Orangensaftpreis
1.28 USD -0.04 USD -3.21 %
News
Palladiumpreis
1,363.00 USD 4.00 USD 0.29 %
News
Palmölpreis
4,668.00 MYR -34.00 MYR -0.72 %
News
Platinpreis
1,901.00 USD 52.00 USD 2.81 %
News
Rapspreis
558.25 EUR 3.50 EUR 0.63 %
News
Reispreis
15.59 USD 0.11 USD 0.71 %
News
Silberpreis
67.32 USD 1.55 USD 2.36 %
News
Sojabohnenmehlpreis
343.30 USD 1.50 USD 0.44 %
News
Sojabohnenölpreis
0.70 USD 0.00 USD -0.24 %
News
Sojabohnenpreis
12.95 USD -0.07 USD -0.56 %
News
Super Benzin
2.27 EUR 0.00 EUR 0.18 %
News
Weizenpreis
240.75 EUR -1.25 EUR -0.52 %
News
Zinkpreis
4,108.85 USD -47.50 USD -1.14 %
News
Zinnpreis
55,076.00 USD 577.00 USD 1.06 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD 1.66 %
News

Der Goldpreis kletterte um 20:40 Uhr um 1,40 Prozent auf 4.416,56 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.355,65 US-Dollar.

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In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 3,06 Prozent auf 67,78 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 65,77 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 3,33 Prozent auf 1.910,50 US-Dollar, nach 1.849,00 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:39 Uhr notiert der Palladiumpreis 0,77 Prozent stärker bei 1.369,50 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.359,00 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 20:31 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 3,38 Prozent auf 101,23 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 97,92 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) nordwärts. Um 20:41 Uhr steht ein Plus von 3,30 Prozent auf 96,10 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (WTI)-Kurs noch bei 93,03 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Baumwolle am Mittwochabend hinzu. Um 1,32 Prozent auf 0,84 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,83 US-Dollar.

Nach 3,50 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Mittwochabend um -1,14 Prozent auf 3,46 US-Dollar gesunken.

Derweil geht es für den Kaffeepreis bergauf. Der Kaffeepreis steigt 0,24 Prozent auf 3,19 US-Dollar, nach 3,18 US-Dollar am Vortag.

Indessen reduziert sich der Lebendrindpreis um -0,69 Prozent auf 2,16 US-Dollar. Am Vortag notierte der Lebendrindpreis bei 2,17 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Maispreis um -0,59 Prozent auf 5,08 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 5,11 US-Dollar.

Indes gewinnt der Mastrindpreis hinzu. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,29 US-Dollar am Vortag auf 3,30 US-Dollar nach oben (+0,24Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Orangensaftpreis bergab. Um 20:00 Uhr steht ein Minus von -3,21 Prozent auf 1,28 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Orangensaftpreis noch bei 1,33 US-Dollar.

Indes gibt der Sojabohnenpreis nach. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 13,03 US-Dollar am Vortag auf 12,95 US-Dollar nach unten (--0,56 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 0,44 Prozent auf 343,30 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 341,80 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -0,24 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,70 US-Dollar.

Derweil geht es für den Zuckerpreis bergauf. Der Zuckerpreis steigt 1,66 Prozent auf 0,18 US-Dollar, nach 0,18 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,92 US-Dollar) geht es um -3,40 Prozent auf 2,82 US-Dollar nach unten.

Nach 0,84 US-Dollar am Vortag ist der Mageres Schwein Preis am Mittwochabend um -1,42 Prozent auf 0,83 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verstärkt sich der Milchpreis um 0,37 Prozent auf 16,17 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 16,11 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Heizölpreis 5,25 Prozent stärker bei 127,07 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 120,73 US-Dollar.

Derweil notiert der Reispreis bei 15,59 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (15,48 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,71 Prozent.

Zudem zeigt sich der Holzpreis im Aufwind. Um 20:22 Uhr zieht der Holzpreis um 0,70 Prozent auf 575,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 571,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - TTF im Plus. Im Vergleich zum Vortag (76,93 Euro) geht es um 4,26 Prozent auf 80,20 Euro nach oben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sandra Cunningham / Shutterstock.com

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