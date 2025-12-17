DAX23.961 -0,5%Est505.682 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,30 -1,2%Nas22.790 -1,4%Bitcoin73.551 -1,6%Euro1,1745 ±-0,0%Öl59,91 +1,8%Gold4.332 +0,7%
Venezuela: Öllieferungen gehen planmäßig weiter

17.12.25 19:11 Uhr

CARACAS (dpa-AFX) - Trotz der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Blockade von Öltankern vor Venezuela gehen die venezolanischen Ölexporte nach Angaben des staatlichen Ölkonzerns planmäßig weiter. Die mit PDVSA verbundenen Tanker führten ihre Fahrten "in legitimer Ausübung des Rechts auf freie Schifffahrt und freien Handel" fort, teilte Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) mit. Trump hatte vor wenigen Stunden eine vollständige Blockade aller sanktionierten Tanker angeordnet, die nach Venezuela ein- oder aus dem südamerikanischen Land auslaufen.

Der venezolanische Außenminister Yván Gil telefonierte darüber mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi. Sie hätten über Bedrohungen für Venezuela sowie über Risiken für Lateinamerika und die Karibik gesprochen, so Gil auf Instagram. China habe seine Solidarität und "entschiedene Unterstützung" von Venezuela bekundet. Gil sagte, er habe eine Botschaft des venezolanischen Machthabers Nicolás Maduro an Chinas Staatschef Xi Jinping übermittelt. Über deren Inhalt machte der venezolanische Außenminister keine Angaben.

Mexiko fordert UN zum Handeln

Angesichts der Zuspitzung der Lage in der Karibik rief Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum die Vereinten Nationen dazu auf, eine aktivere Rolle zu spielen, um Blutvergießen zu verhindern. Die UN hätten bisher nichts unternommen, kritisierte Sheinbaum. Mexiko sei grundsätzlich gegen die ausländische Einmischung in die Angelegenheiten anderer Staaten.

Die sozialistische Regierung Kubas verurteilte Trumps Ankündigung. "Wir lehnen die Seeblockade der US-Regierung gegen Venezuela entschieden ab", schrieb Präsident Miguel Díaz-Canel auf X. Außenminister Bruno Rodríguez bezeichnete die angekündigte Blockade als eine "Eskalation der Aggression" gegen Maduros Regierung.

Caracas hatte am Dienstag (Ortszeit) Trumps Ankündigung als eine "groteske Drohung" und einen schwerwiegenden Verstoß gegen das Völkerrecht bezeichnet. Das Land werde in strikter Übereinstimmung mit der UN-Charta handeln und "in perfekter Einheit von Bevölkerung, Militär und Polizei" seine Rechte und sein Staatsgebiet auf friedlichem Wege verteidigen./aso/DP/men