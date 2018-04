Blockchain: Die kostbare Kette

€uro am Sonntag

Der Bitcoin -Hype ist nach dem Preisverfall erst einmal vorbei. Ein Dauerbrenner ist hingegen die Technik, welche die Etablierung des Kryptogeldes ermöglicht: die Blockchain. Aus dem Englischen übersetzt heißt das so viel wie "Blockkette" - in diesem Fall eine Kette aus Transaktionsblöcken.

Dahinter verbirgt sich eine dezentrale Datenbank, bei der jeder Nutzer Daten mit sämtlichen Informationsketten besitzt. Die Blockchain funktioniert wie ein öffentliches Grundbuch für Transaktionen zwischen Computern. Die digitale Verschlüsselungstechnik kann die Eigentumsübertragung einer Geldeinheit lückenlos dokumentieren. Dieses System macht Banken zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs überflüssig.



Experten sagen dieser Technologie eine große Zukunft vo­raus. Demnach hat sie bald erheblichen Einfluss auf Unternehmen und deren Wirtschaftlichkeit. Glaubt man der Deutschen Bank oder auch der IT-Unternehmensberatung Accenture sollen bis 2027 rund zehn Prozent des Bruttoinlands­produktes in Blockchains gespeichert sein.



Portfolio aus 20 Aktien

Wer große Stücke auf die Blockchain hält, der kann sich das neue Zertifikat (ISIN: DE000VL9NBT1) von Vontobel genauer ansehen. Damit nehmen Anleger an der Entwicklung des Solactive-Blockchain-­Technology-Index teil. Die jährliche Managementgebühr beträgt 1,2 Prozent.



Der Index enthält 20 Unternehmen aus verschiedenen Blockchain-Bereichen. Jede Aktie ist mit fünf Prozent gleich ­gewichtet. Dividenden fließen in die Indexberechnung ein und kommen somit Anlegern zugute. Das Barometer enthält Titel aus verschiedenen Sektoren: etwa Blockchain-spezifische ­Unternehmen, Hardware- und Software-Plattformen, Finanzdienstleister und Medien.



Zu den bekannteren Unternehmen gehören Microsoft, Intel, IBM, Oracle, Mastercard, Bank of America, Thomson Reuters und Banco Santander.

Weniger geläufig ist das US-Einzelhandelsunternehmen Overstock.com, das über eine ­eigene Blockchain-Plattform verfügt. Diese soll dazu beitragen, das E-Commerce-Geschäft vo­ranzutreiben. Aufgrund der vielen Bluechip-Titel im Index erscheint das Risiko des Zertifikats überschaubar.



Offensivere Anleger, die lieber auf den Bitcoin als auf die dahinter stehende Technologie setzen, können die Kursverluste als Einstiegschance sehen und in das bereits 2017 emittierte Partizipationszertifikat (ISIN: DE000VL3TBC7) von Vontobel investieren. Ein Papier verbrieft den Wert von 0,1 Bitcoin und kostet rund 630 Euro.

