Rheinmetall - Erfolgreicher Flaggenausbruch

Vor zwei Tagen hatten wir bei der Rheinmetall-Aktie den lehrbuchmäßigen Pullback an die horizontalen Unterstützungen bei rund 1.500 EUR sowie die sich in Auflösung befindende Korrekturflagge diskutiert (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 1. September). Mittlerweile ist der Rüstungskonzern einen entscheidenden Schritt weiter, denn mit dem Spurt über den kurzfristigen Abwärtstrend (akt. bei 1.672 EUR) und die 38-Tage-Linie (akt. bei 1.704 EUR) ist die beschriebene Konsolidierungsformation abgeschlossen. Als Konsequenz rückt nun das bisherige Allzeithoch bei 1.944 EUR wieder auf die Agenda. Dieses Level definiert die nächste charttechnische Schlüsselmarke, denn das Rekordhoch markiert gleichzeitig die Begrenzung der Tradingrange der letzten Monate zwischen 1.500 EUR und 1.944 EUR (siehe Chart). Rückenwind erhält die Rheinmetall-Aktie gegenwärtig durch das neue MACD-Kaufsignal sowie den Trendbruch im Verlauf der relativen Stärke nach Levy. Um den laufenden Ausbruch nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, nicht mehr in den ehemaligen Korrekturtrend zurückzufallen. Schließlich würde letzteres auch die vorliegende Flagge mit einem dicken Fragezeichen versehen.
