ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 363 auf 371 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Starke Quartalszahlen seien von noch höheren Erwartungen überschattet worden, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das erkläre den Kursverlust der Adidas-Aktie, nachdem zuvor bereits Puma und Under Armour die Analystenschätzungen übertroffen hätten. Sie rechne für Adidas mit einem stärkeren Umsatzwachstum als bei den Kontrahenten./bek