JENOPTIK übernimmt japanische Tochterfirma komplett. New Yorker Fed-Filiale kündigt neue Liquiditätsspritzen an. Goldpreis folgt Tendenz an Aktienmärkten. IBM wirft Airbnb Patentverletzung vor. Tesla: Zeitplan für Berliner Werk aktuell nicht gefährdet. Anleger fliehen nach EZB-Beschlüssen aus Bankaktien. Flughafen Wien gibt wegen Coronavirus Gewinnwarnung.