NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Adidas nach Quartals-Eckdaten und einer Prognosesenkung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die weiter gesenkten Jahresziele dürften am Markt auf ein negatives Echo stoßen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die im Branchenvergleich günstige Bewertung stütze die Aktie aber./gl/he