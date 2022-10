Aktie in diesem Artikel adidas 98,22 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach der Beendigung der Partnerschaft mit dem Rapper Ye auf "Outperform" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die in diesem Zusammenhang unter dem Namen Yeezy erzielten Umsätze von Adidas beliefen sich auf geschätzte 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Schlussquartal 2022 dürfte ein Umsatzanteil von etwa 600 Millionen Euro wegfallen./bek/he