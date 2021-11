Aktie in diesem Artikel adidas 283,15 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Analyst Piral Dadhania sprach am Mittwoch in einer ersten Reaktion von einem durchwachsenen Quartalsbericht. Die vorsichtigere Jahresgewinnprognose überrasche aber nicht./ag/mis