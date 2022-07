Aktie in diesem Artikel adidas 160,36 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Adidas nach Quartalszahlen und gekappten Jahreszielen von 155 auf 145 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Gewinnwarnung sei zwar erwartet worden, aber größer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Großteil der Warnung entfalle auf das China-Geschäft des Sportartikelherstellers. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt sei die Nachfrage weiterhin schwach./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2022 / 19:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2022 / 19:40 / UTC