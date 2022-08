Aktie in diesem Artikel adidas 174,70 EUR

-0,31% Charts

News

Analysen

adidas 174,70 EUR -0,31% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Adidas auf "Underperform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Die endgültigen Quartalszahlen des Sportartikelherstellers hätten wenig Überraschungen enthalten, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es stünden aber weiter viele Fragen bezüglich der hohen Lagerbestände, der Markenattraktivität und der Umsatzbeschleunigung in einer nachlassenden Marktdynamik im Raum./gl/edh