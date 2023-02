Adyen BV Parts Sociales Outperform

15:16 - Credit Suisse Group Teilen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Adyen nach Zahlen von 1950 auf 1650 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Personalaufbau zehre kurzfristig an der Profitabilität des Zahlungsabwicklers, schrieb Analyst Justin Forsythe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaubt aber weiter fest daran, dass Adyen Marktanteile im globalen Zahlungsverkehr gewinnt - vor allem über einen längeren Zeithorizont./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 03:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com