Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 29,8 Mrd. EURKGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
AI Analyse
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Der Nettogewinn des Zahlungsabwicklers dürfte um rund 21 Prozent gestiegen sein, schrieb Sandeep Deshpande in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Mit dieser Einschätzung liege er leicht unter der Konsensprognose./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:33 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
1.350,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
941,80 €
|Abst. Kursziel*:
43,34%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
940,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
43,62%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.436,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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