UBS AG

Airbus SE (ex EADS) Neutral

12:31 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Neutral" belassen. Fünf Prozent der Maschinen für US-Betreiber seien in den Jahren 2022 bis 2024 in Kanada zusammengebaut worden, keine in Mexiko, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant am Montag anlässlich der neuen US-Zölle. Allerdings stammten eine Reihe von Flugzeugstrukturen aus dem mittelamerikanischen Land. Insgesamt sei Airbus nun weniger betroffen als von den Zöllen in der ersten Amtszeit Trumps, so der Experte./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2025 / 08:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2025 / 08:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus