FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 27 Euro belassen. Der Ausrüster der Halbleiterindustrie sei eine "Perle" des Sektors, unter anderem weil er steigende Kosten in Gänze an seine Kunden weitergeben könne, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Besonders gut laufe das Geschäft mit Leistungshalbleitern./jcf/la