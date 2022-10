FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aixtron von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das vierte Quartal des Technologieunternehmens sollte wieder ein Rekord werden, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zum Jahresende hin du?rfte die Aktie darüber hinaus vom Phänomen "Window Dressing" in vielen Portfolios profitieren./bek/he