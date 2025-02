Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Akzo Nobel Buy

11:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel von 83 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Aron Ceccarelli rät den Anlegern angesichts zunehmender Einsparungsdynamik, der Verkaufspläne für das Indien-Geschäft und der unambitionierten Bewertung zum Kauf auf aktuellem Niveau. Dies schrieb er am Montag im Nachgang von Zahlen und Quartalsausblick in der Vorwoche./ag/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2025 / 07:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com