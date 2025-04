Bernstein Research

12:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Outperform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Auch bei zeitlich zunächst ausgesetzten und niedrigeren Importzöllen der USA dürften die Konsensschätzungen im Chemiesektor sinken, schrieb Analyst Peter Clark in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das allerdings moderater als zuvor befürchtet. Geopolitisch seien weiter starke Schwankungen zu erwarten, sodass Verbraucher und Unternehmen nur langsam wieder Zutrauen fassen dürften./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2025 / 06:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2025 / 06:19 / UTC

