FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Allianz SE vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Der Fokus liege auf dem Ausblick, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Versicherer dürfte am Ziel einer Schaden-Kosten-Quote von 93 Prozent für 2021 festhalten, was zuversichtlich stimmen würde./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2020 / 04:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.