FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Allianz SE vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Im Fokus stehe der Ausblick des Versicherers, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein Aktienrückkaufprogramm dürfte der Konzern nicht in Planung haben aufgrund externen politischen Drucks./ajx/gl