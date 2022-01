Aktie in diesem Artikel Allianz 220,10 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Allianz SE von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Analysten Hadley Cohen und Oliver Steel rechnen mit einem volatilen Jahr für Versicherer, vor allem wegen der Inflationsdebatte. Steigende Anleiherenditen seien gut für die Bilanzen, schrieben sie in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Allianz gehöre vor diesem Hintergrund als Substanzwert und in Erwartung mittelfristiger Kurstreiber zu den stärksten Empfehlungen./tih/edh