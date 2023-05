Deutsche Bank AG

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Allianz anlässlich der anstehenden Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der Versicherungskonzern wende eine neue Rechnungslegungsmethode an, sodass es wahrscheinlich eine Menge "Rauschen" geben werde, das herausgefiltert werden müsse, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Letztendlich erwartet der Experte jedoch, dass sowohl die unbereinigten als auch die bereinigten Kennziffern stark ausfallen werden - insbesondere unterstützt durch die anhaltende Volumen- und Preisdynamik in der Schaden- und Unfallversicherung sowie die sich verbessernden Trends in der Vermögensverwaltung./la/tih

