Aktie in diesem Artikel Allianz 226,75 EUR

0,00% Charts

News

Analysen

Allianz 226,75 EUR 0,00% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die HSBC hat das Kursziel für Allianz SE von 270 auf 281 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ausgangslage für Versicherer sei 2022 günstig, schrieb Analyst Thomas Fossard in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Geldpolitik ändere sich in der westlichen Welt und die Assekuranzen profitierten von steigenden Zinsen. Zudem seien die Bewertungen attraktiv. Darüber hinaus lobte Fossard starke Kapitalausstattungen, gutes Ergebniswachstum und die Dividendenrenditen. Die Papiere der Allianz zählen nicht nur mit Blick auf die Berichtssaison zu seinen Favoriten. Der Versicherer habe eine der besten Erfolgsbilanzen, strategische Ausrichtungen und Durchführungen betreffend./ag/ck