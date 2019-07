ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Allianz SE nach einem Investorentag von 220 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Veranstaltung sei ein weiterer Beweis für die exzellente Unternehmensführung gewesen, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte zeigte sich noch stärker davon überzeugt, dass der Versicherer weiterhin gute Ergebnisse liefern und Barmittel erwirtschaften wird. Dies unterstreiche auch die attraktiven Renditeperspektiven./tav/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2019 / 03:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.