LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz SE nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Versicherer habe alles in allem ordentlich abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Münchener lieferten weiterhin zuverlässig eine solide Leistung./la/ajx