LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 233 auf 230 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Dem europäischen Versicherungssektor fehle es weiterhin an klaren Katalysatoren und die gesamtwirtschaftliche Lage dürfte daher der Haupttreiber der Kursentwicklungen bleiben, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/he