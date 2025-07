Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Assicurazioni Generali Buy

09:06 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 36,10 Euro auf "Buy" belassen. Der italienische Großversicherer habe jüngst detaillierte Aussagen zu den Aktivitäten in Mittel- und Osteuropa getroffen, schrieb Michael Huttner in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Schaden-Kosten-Quote habe im vergangenen Jahr im Konzern herausgeragt. Die Region führe immer mehr Cash an den Mutterkonzern ab./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2025 / 16:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

