UBS AG

Assicurazioni Generali Sell

10:46 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 20,40 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Will Hardcastle rechnet am Dienstagmorgen mit einer leicht positiven Kursreaktion auf die Zahlen der Italiener. Ergebnisse und Solvabilität seien stark, so der Experte./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2024 / 06:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2024 / 06:16 / GMT

