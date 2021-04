ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 8000 Pence belassen. Der Umsatzrückgang des Pharmakonzerns sei in der aktuellen Bewertung mehr als enthalten, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auslaufende Patente würden durch neue Produkte ersetzt./mf/ajx